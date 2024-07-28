СМИ: актер Том Круз ищет женщину, которая родит ему еще одного ребенка

По информации издания, 62-летний актер ищет женщину, которая станет его женой и родит ребенка. Как заявил собеседник портала, Круз намерен жить с избранницей в Великобритании, чтобы иметь возможность видеться с сыном Коннором и дочерью Изабеллой.

Отмечается, что Круз хотел жениться на Эльсине Хайровой и сразу завести ребенка.

Ранее СМИ сообщали, что дочь Круза Сури приняла решение отказаться от фамилии отца, передает «Радиоточка НСН».

