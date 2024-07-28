СМИ: актер Том Круз ищет женщину, которая родит ему еще одного ребенка
28 июля 202414:47
Голливудский актер Том Круз хочет стать отцом в четвертый раз, пишет портал In Touch Weekly.
По информации издания, 62-летний актер ищет женщину, которая станет его женой и родит ребенка. Как заявил собеседник портала, Круз намерен жить с избранницей в Великобритании, чтобы иметь возможность видеться с сыном Коннором и дочерью Изабеллой.
Отмечается, что Круз хотел жениться на Эльсине Хайровой и сразу завести ребенка.
Ранее СМИ сообщали, что дочь Круза Сури приняла решение отказаться от фамилии отца, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: актер Том Круз ищет женщину, которая родит ему еще одного ребенка
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru