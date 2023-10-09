Главного раввина России госпитализировали после празднования Симхат Тора
Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще из-за тяжелого сотрясения мозга. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Праздник Симхат Тора знаменует день завершения годового чтения Торы. Это праздник еврейской спонтанности и взрыва сокровенных чувств каждого.
По словам глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин Боруха Горина, Ребе призвал на фоне конфликта в Израиле призвал «исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, и так победим!» Берл Лазар танцевал до полтретьего ночи, падение стало логическим завершением ритуала.
Ранее Берл Лазар назвал унижением то, что представителей из России не пригласили на 78-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru