Праздник Симхат Тора знаменует день завершения годового чтения Торы. Это праздник еврейской спонтанности и взрыва сокровенных чувств каждого.

По словам глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин Боруха Горина, Ребе призвал на фоне конфликта в Израиле призвал «исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, и так победим!» Берл Лазар танцевал до полтретьего ночи, падение стало логическим завершением ритуала.



Ранее Берл Лазар назвал унижением то, что представителей из России не пригласили на 78-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

