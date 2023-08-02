Мизулина написала заявление в СКР на Панина и Собчак

Екатерина Мизулина, как глава «Лиги безопасного интернета», призвала Следственный комитет РФ проверить на соответствие российскому законодательству ряда высказываний актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом), сделанных им в интервью журналистке Ксении Собчак, и опубликованному ей на YouTube канале.

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По утверждению Мизулиной, Панин призывал к развалу России и убийству президента РФ Владимира Путина, кроме того, в видео был показан скриншот публикации актера в микроблоге о взрыве на Крымском мосту, из-за которого впоследствии на него возбудили дело по факту оправдания терроризма.

Глава «Лиги безопасного интернета» также подчеркнула, что ответственность грозит и распространителю интервью – Ксении Собчак.

Ранее Актера Панина объявили в федеральный розыск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Россия Сегодня
ТЕГИ:ИнтервьюСКРКсения СобчакАлексей Панин

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