Мизулина написала заявление в СКР на Панина и Собчак

По утверждению Мизулиной, Панин призывал к развалу России и убийству президента РФ Владимира Путина, кроме того, в видео был показан скриншот публикации актера в микроблоге о взрыве на Крымском мосту, из-за которого впоследствии на него возбудили дело по факту оправдания терроризма.

Глава «Лиги безопасного интернета» также подчеркнула, что ответственность грозит и распространителю интервью – Ксении Собчак.

Ранее Актера Панина объявили в федеральный розыск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

