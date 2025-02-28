СМИ: Актер Хэкмен с супругой могли отравиться угарным газом
28 февраля 202504:02
Причиной смерти голливудского актера Юджина Хэкмена и его супруги могло стать отравление угарным газом, сообщает TMZ.
Портал со ссылкой на его дочь Элизабет Джин Хэкмен пишет, что в семье не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы. Пока полицейские не обнаружили никаких признаков насильственной смерти.
Ранее полиция назвала подозрительными обстоятельства смерти актера Юджина Хэкмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru