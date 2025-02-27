Умер двукратный лауреат «Оскара» актер Джин Хэкмен
Актер и писатель Юджин (Джин) Хэкмен умер в США. Об этом сообщила газета Santa Fe New Mexican.
«Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме», - отмечает издание.
Артисту было 95 лет. Кончину Хэкмена подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза. Полиция не раскрывает причину смерти артиста и его жены. При этом отмечается, что насильственный характер отсутствует.
Джин Хэкмен родился в 1930 году в американском Сан-Бернардино. Артист начал сниматься в кино в 1960-е годы. В числе самых известных работ Хэкмена фильмы «Французский связной», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Семейка Тененбаум». За роли во «Французском связном» и «Непрощенном» артист получил две премии «Оскар».
Ранее на 63-м году жизни умер российский актер Олег Юдин, напоминает RT.
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