Умер двукратный лауреат «Оскара» актер Джин Хэкмен

Актер и писатель Юджин (Джин) Хэкмен умер в США. Об этом сообщила газета Santa Fe New Mexican.

«Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме», - отмечает издание.

Артисту было 95 лет. Кончину Хэкмена подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза. Полиция не раскрывает причину смерти артиста и его жены. При этом отмечается, что насильственный характер отсутствует.

Джин Хэкмен родился в 1930 году в американском Сан-Бернардино. Артист начал сниматься в кино в 1960-е годы. В числе самых известных работ Хэкмена фильмы «Французский связной», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Семейка Тененбаум». За роли во «Французском связном» и «Непрощенном» артист получил две премии «Оскар».

Ранее на 63-м году жизни умер российский актер Олег Юдин, напоминает RT.

