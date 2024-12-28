СМИ: Актер Гела Месхи воссоединился с экс-женой солиста Uma2rman
Актер Гела Месхи спровоцировал слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной – экс-женой солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского актрисой Натальей Земцовой. Актер опубликовал снимок с Земцовой в своих социальных сетях, на котором целует ее в висок.
В качестве подписи к фото Гела оставил эмодзи сердца.
Также по данным портала Woman.ru, знаменитости вместе появились на вечеринке Premier, где не отходили друг от друга.
Слухи о романе пары ходили еще в 2022 году, однако тогда их отношения продлились недолго, и позднее Месхи вышел в свет с другой девушкой.
Земцова прославилась ролями в проектах «Восьмидесятые», «Пропавшие без вести» и других. Она родила от экс-супруга сына Ивана в августе 2014 года, однако официально пара зарегистрировала отношения только в 2016 году. О разводе с мужем Земцова сообщила в 2022 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актер Гела Месхи воссоединился с экс-женой солиста Uma2rman
- Ученик в одной из школ Москвы выпал из окна на уроке
- «От Мальдив до Танзании»: Россиянам объяснили, где отдыхать зимой
- Число столкнувшихся под Бийском автомобилей выросло до 29
- Хинштейн сообщил о появлении в соцсетях дипфейков якобы с его участием
- Татьяна Буланова призналась, что ей понравилось встречать Новый год в поезде
- В Минобороны России сообщили, что за осень призвали 133 тысячи человек
- «Любил только меня»: Светлана Бондарчук высказалась об изменах бывшего мужа
- Жители Казахстана сдали 800 литров крови для пострадавших в катастрофе под Актау
- Группа «Воля и разум» перепела классику «Мастера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru