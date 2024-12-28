СМИ: Актер Гела Месхи воссоединился с экс-женой солиста Uma2rman

Также по данным портала Woman.ru, знаменитости вместе появились на вечеринке Premier, где не отходили друг от друга.

Слухи о романе пары ходили еще в 2022 году, однако тогда их отношения продлились недолго, и позднее Месхи вышел в свет с другой девушкой.

Земцова прославилась ролями в проектах «Восьмидесятые», «Пропавшие без вести» и других. Она родила от экс-супруга сына Ивана в августе 2014 года, однако официально пара зарегистрировала отношения только в 2016 году. О разводе с мужем Земцова сообщила в 2022 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





