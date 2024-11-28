Актер Гела Месхи рассказал о совете Хабенского и мечте сыграть Райкина

Актер Гела Месхи в интервью «Газете.Ru» рассказал, что Константин Хабенский во время их совместной работы над фильмом «Собибор» дал ему совет — всегда доверять себе при выборе ролей. По словам Месхи, эти слова стали для него настоящим профессиональным ориентиром.

Актер поделился, что высоко ценит опыт общения с Хабенским, который, как считает Месхи, дал ему важное профессиональное напутствие.