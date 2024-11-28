Актер Гела Месхи рассказал о совете Хабенского и мечте сыграть Райкина

Актер Гела Месхи в интервью «Газете.Ru» рассказал, что Константин Хабенский во время их совместной работы над фильмом «Собибор» дал ему совет — всегда доверять себе при выборе ролей. По словам Месхи, эти слова стали для него настоящим профессиональным ориентиром.

Актер поделился, что высоко ценит опыт общения с Хабенским, который, как считает Месхи, дал ему важное профессиональное напутствие.

Актер Гела Месхи рассказал, что в его жизни был криминал

Он также признался, что не чувствует себя уверенно в комедийном жанре, хотя любит смотреть юмористические шоу, такие как «Камеди Клаб» и «Уральские пельмени».

Месхи отметил, что его давней мечтой является роль Константина Райкина в образе героя из спектакля «Труффальдино из Бергамо». Он добавил, что знает творчество своего учителя почти наизусть и хотел бы таким образом отдать ему дань уважения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Геодакян Артем
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