СМИ: Актер фильма «Сволочи» попал в больницу из-за стресса на фоне потери работы
Российский актер Олег Буганов, сыгравший в фильме «Сволочи», попал в реанимацию на фоне депрессии из-за отсутствия работы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в минувшую пятницу актер почувствовал слабость, также у него началась рвота. Он был госпитализирован в реанимацию. Медикам 35-летний актер рассказал, что уже долгое время он не востребован и на этом фоне у него развилась депрессия.
Буганов также сыграл в сериалах «Метод Лавровой» и «Погоня за тенью».
Ранее стало известно, что актеры Евгений Цыганов и Юра Борисов поделили премию «Ника» в номинации «Лучший актер», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru