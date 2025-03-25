СМИ: Актер фильма «Сволочи» попал в больницу из-за стресса на фоне потери работы

Российский актер Олег Буганов, сыгравший в фильме «Сволочи», попал в реанимацию на фоне депрессии из-за отсутствия работы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в минувшую пятницу актер почувствовал слабость, также у него началась рвота. Он был госпитализирован в реанимацию. Медикам 35-летний актер рассказал, что уже долгое время он не востребован и на этом фоне у него развилась депрессия.