В России начались съемки фильма «Ваня» с Юрой Борисовым и его женой
Съемки фильма Клавдии Коршуновой «Ваня» стартовали в Костромской области, в картине снимаются актер Юра Борисов и его супруга Анна Шевчук. Об этом сообщила кинокомпания СТВ.
Лента станет дебютным полнометражным фильмом Коршуновой, которая известна как актриса театра и кино. Главный герой картины - 12-летний мальчик Ваня. Он живет в небольшой деревне с матерью и пытается найти своего отца.
В фильме снимаются Иван Агранович, Александр Цыганов, Дарья Мельникова, Наталья Земцова и другие.
Проект Коршуновой в 2023 году участвовал в лаборатории для сценаристов и режиссеров-дебютантов в полном метре «Ленфильм-дебют».
Ранее на экраны вышла драма с Юрой Борисовым «Кончится лето», напоминает RT.
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