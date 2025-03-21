В России начались съемки фильма «Ваня» с Юрой Борисовым и его женой

Съемки фильма Клавдии Коршуновой «Ваня» стартовали в Костромской области, в картине снимаются актер Юра Борисов и его супруга Анна Шевчук. Об этом сообщила кинокомпания СТВ.

Лента станет дебютным полнометражным фильмом Коршуновой, которая известна как актриса театра и кино. Главный герой картины - 12-летний мальчик Ваня. Он живет в небольшой деревне с матерью и пытается найти своего отца.

В фильме снимаются Иван Агранович, Александр Цыганов, Дарья Мельникова, Наталья Земцова и другие.

Проект Коршуновой в 2023 году участвовал в лаборатории для сценаристов и режиссеров-дебютантов в полном метре «Ленфильм-дебют».

Ранее на экраны вышла драма с Юрой Борисовым «Кончится лето», напоминает RT.

