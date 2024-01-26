СМИ: Актер Антон Шагин вызвал полицию, получив подозрительную статуэтку

По данным СМИ, для съемок нового фильма артист заказал в интернете баян. Курьер доставил Шагину посылку, показавшуюся ему подозрительной. Актер, который ранее получал угрозы из-за поддержки специальной военной операции и поездок на фронт, вызвал полицию, опасаясь, что в коробке может быть бомба.

«Из упаковки сотрудники достали статуэтку богини правосудия Фемиды. Ее обследовали и никаких взрывчатых веществ не нашли», — пишет «112».

Предположительно, скульптуру заказал другой участник съемочной группы, а Шагин получил ее по ошибке.

Ранее статуэтка с взрывным устройством стала причиной гибели военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). В апреле прошлого года опасный предмет журналисту передала Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) во время творческой встречи в одном из кафе Санкт-Петербурга. Девушку обвинили в совершении теракта, позже ее приговорили к 27 годам колонии общего режима, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

