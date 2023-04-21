Аль Пачино объяснил отказ от роли Хана Соло в «Звездных войнах»
Американский режиссер и актер Аль Пачино рассказал о причинах отказа от съемок во франшизе «Звездные войны» в роли Хана Соло. По его словам, он не понял сюжет картины. Об этом сообщило издание Variety.
Аль Пачино подчеркнул, что фильм «Крестный отец» принес ему невероятную популярность в киноиндустрии, после съемок актера приглашали участвовать во всех новых проектах. Кинодеятель добавил, что даже внушительный размер гонорара не убедил его сниматься в «Звездных войнах».
Актер в шутку добавил, что Харрисон Форд, сыгравший Хана Соло, обязан Аль Пачино собственной карьерой.
Ранее сообщалось о выходе трейлера сериала по «Звездным войнам». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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