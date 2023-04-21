Аль Пачино объяснил отказ от роли Хана Соло в «Звездных войнах»

Аль Пачино подчеркнул, что фильм «Крестный отец» принес ему невероятную популярность в киноиндустрии, после съемок актера приглашали участвовать во всех новых проектах. Кинодеятель добавил, что даже внушительный размер гонорара не убедил его сниматься в «Звездных войнах».

Актер в шутку добавил, что Харрисон Форд, сыгравший Хана Соло, обязан Аль Пачино собственной карьерой.

Ранее сообщалось о выходе трейлера сериала по «Звездным войнам». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

