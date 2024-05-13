«Смешно и грустно»: Актриса Ксенофонтова о пьесе «Две дамочки в сторону севера»

Пьеса Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера» одновременно смешная и грустная, так как главные героини вынуждены раскрыть друг другу свои души, заявила НСН актриса Елена Ксенофонтова.

Актриса театра и кино Елена Ксенофонтова раскрыла НСН подробности постановки комедии-фарса Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера» и поделилась своими ощущениями от работы с одной из самых популярных пьес, написанных во Франции.

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«Эта история одновременно смешная, так как героини сами по себе довольно нелепы, практически клоунессы, и в то же время пронзительная и очень грустная, так как и жизнь, и ситуации, в которые они попадают эти две сестры, заставляют их выворачивать себя наизнанку, вскрывать в себе самое потаённое, болезненное», - рассказала актриса.

По ее словам, работа с «ребусной» пьесой Пьера Нотта принесла ей невероятное удовольствие. Актриса также отметила команду создателей постановки, подчеркнув, что у пьесы есть все составляющие для успеха.

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В свою очередь режиссер-постановщик, художественный руководитель LA`ТЕАТРА Вадим Дубровицкий отметил многослойность постановки.

«Текст пьесы многослойный, многодонный, с большими серьезными подтекстами. Можно считать, что это путешествие двух сестер, а можно считать, что это и путешествие души человека в момент ее потрясения. Тот редкий случай, когда спектакль адресован к разным людям, где каждый считывает свое», - сказал режиссер-постановщик.

Пьеса расскажет зрителям историю двух сестер, которые отправляются в путешествие на угнанном автобусе. Странниц ждут различные приключения, а также психологическое осознание самих себя. Премьера состоится на сцене Театра Эстрады LA`ТЕАТР.

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ФОТО: ТАСС
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