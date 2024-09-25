Смерть Романа Мадянова потрясла актрису Светлану Немоляеву

Актриса призналась, что Мадянов был ей «очень симпатичен» и назвала его работящим. По ее словам, он любил играть и никогда не отказывался от работы.

Немоляева отметила, что актер был очень талантливым и назвала его «настоящим артистом».

Ранее продюсер, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в беседе с НСН рассказал, что получил огромное удовольствие от работы с Мадяновым, который сыграл роль царя в фильме «По щучьему велению».

