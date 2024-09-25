Смерть Романа Мадянова потрясла актрису Светлану Немоляеву
Актриса Светлана Немоляева назвала заслуженного артиста России Романа Мадянова юморным и талантливым актером, а также отметила, что потрясена его смертью. Ее слова приводит ОТР.
Актриса призналась, что Мадянов был ей «очень симпатичен» и назвала его работящим. По ее словам, он любил играть и никогда не отказывался от работы.
Немоляева отметила, что актер был очень талантливым и назвала его «настоящим артистом».
Ранее продюсер, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в беседе с НСН рассказал, что получил огромное удовольствие от работы с Мадяновым, который сыграл роль царя в фильме «По щучьему велению».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru