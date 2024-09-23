Умер актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов
Актер Владимир Моргунов умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
В публикации отмечается, что прощание с артистом было запланировано на 18 сентября в часовне Центра особого медицинского назначения в городе Малоярославец. Причина смерти актера не называлась.
Владимир Моргунов снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Дорогая Маша Березина», фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В последние годы артист работал ведущим мероприятий.
Ранее в Тюмени умер актер, руководитель молодежного театра «Ангажемент» Леонид Окунев, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru