Умер актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов

Актер Владимир Моргунов умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что прощание с артистом было запланировано на 18 сентября в часовне Центра особого медицинского назначения в городе Малоярославец. Причина смерти актера не называлась.

Владимир Моргунов снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Дорогая Маша Березина», фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В последние годы артист работал ведущим мероприятий.

Ранее в Тюмени умер актер, руководитель молодежного театра «Ангажемент» Леонид Окунев, напоминает Ura.ru.

