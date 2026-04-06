Путин поручил провести 7 апреля совещание в связи с наводнением в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин принял доклады главы МЧС HA Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова о ситуации в республике. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также российский лидер поручил провести 7 апреля совещание в связи с наводнением в Дагестане. На нём будет детально обсуждаться обстановка в регионе.
Уточняется, что в совещании примут участие представители республики, МЧС и других федеральных ведомств.
Ранее в МЧС заявили, что в Дагестане в результате дождевого паводка были подтоплены более двух тысяч домов, пишут «Известия».
