Путин поручил провести 7 апреля совещание в связи с наводнением в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин принял доклады главы МЧС HA Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова о ситуации в республике. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также российский лидер поручил провести 7 апреля совещание в связи с наводнением в Дагестане. На нём будет детально обсуждаться обстановка в регионе.

Уточняется, что в совещании примут участие представители республики, МЧС и других федеральных ведомств.

Ранее в МЧС заявили, что в Дагестане в результате дождевого паводка были подтоплены более двух тысяч домов, пишут «Известия».

