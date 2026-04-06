Звезду сериала «СашаТаня» Валентину Рубцову внесли в базу «Миротворца»

Рубцова попала в список якобы за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также её обвинили в публичной поддержке действий России.

Создатели сайта указали на интервью Рубцовой, в котором она заявила, что всегда считала Крым российским. Это и стало поводом для внесения её в базу.

Ранее на Украине звезду сериала «Универ» актёра Виталия Гогунского заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, пишут «Известия».