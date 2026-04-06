Правительство РФ включило онковакцины в систему ОМС
Бесплатное лечение с использованием российских онковакцин стало доступным по полису обязательно медстрахования (ОМС). Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На оперативном совещании с вице-премьерами он указал, что речь идёт об отдельных видах болезней крови, рака ряда внутренних органов, CAR-T-клеточной терапии.
«Включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжёлыми заболеваниями», - подчеркнул глава правительства.
Ранее житель Курской области с меланомой кожи стал первым пациентом, который первым в клинической практике получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
