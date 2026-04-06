РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в Москва-Сити

Небоскрёб Moscow Towers в деловом кластере Москва-Сити выставили на продажу. Об этом со ссылкой на ОАО «РЖД» сообщает RT.

Речь идёт о двух башнях 286,9 метра (63 этажа). Они включают 210 апартаментов, 111 офисных и прочих нежилых помещений, 115 кладовых и 1 219 машино-мест.

«Примерно 10 минут до Красной площади, примерно 60 минут до аэропортов Шереметьево и Внуково», - говорится в сообщении компании.

Недвижимость оценили в 280,8 млрд рублей. Торги назначены на 21 мая.

Ранее на продажу был выставлен имущественный комплекс Рижского вокзала в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
