Бывший курский губернатор Смирнов получил 14 лет колонии за взятки
Ленинский районный суд Курска признал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова виновным в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает RT.
Обвинение требовало для 53-летнего экс-чиновника, обвиняемого в получении взяток, 15 лет лишения свободы. Суд назначил Смирнову 14 лет колонии строгого режима.
Также экс-губернатору назначили штраф в размере 400 млн рублей и запретили осуществлять организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность в госорганах сроком на 10 лет.
Ранее Смирнов заявил, что у него не хватит жизненного ресурса для отбывания тюремного заключения и выплату штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
