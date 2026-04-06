Бывший курский губернатор Смирнов получил 14 лет колонии за взятки

Обвинение требовало для 53-летнего экс-чиновника, обвиняемого в получении взяток, 15 лет лишения свободы. Суд назначил Смирнову 14 лет колонии строгого режима.

Также экс-губернатору назначили штраф в размере 400 млн рублей и запретили осуществлять организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность в госорганах сроком на 10 лет.

Ранее Смирнов заявил, что у него не хватит жизненного ресурса для отбывания тюремного заключения и выплату штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

