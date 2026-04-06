Центробанк РФ объявил о старте всероссийской акции «Монетная неделя»

Акция пройдёт с 6 по 18 апреля. В её рамках граждане смогут обменять монеты на бумажные деньги, либо положить мелочь на свой счёт в банке.

По данным регулятора, участие в акции принимают 16 тысяч магазинов и четыре тысячи подразделений банков по всей России.

«Монетная неделя» проводится с 2023 года. За это время жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей», - добавили в Центробанке.

Ранее на российских маркетплейсах появились сувенирные монеты, приуроченные к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

