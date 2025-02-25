«Служу России!»: Шаман ответил на обвинения СБУ
Российский исполнитель Ярослав Дронов (более известен как Шаман) ответил на обвинения в его адрес со стороны Службы безопасности Украины в интервью изданию «Газета.Ru».
Напомним, на Украине Дронова обвинили в оправдании «агрессии против Украины», публичной поддержке действий руководства России, а также в выступлениях на территории ЛНР и ДНР.
«Ну а что на это можно ответить? Служу России!» — отметил певец.
Ранее украинский суд признал народного артиста России Владимира Машкова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пропаганде войны. Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru