«Служу России!»: Шаман ответил на обвинения СБУ

Напомним, на Украине Дронова обвинили в оправдании «агрессии против Украины», публичной поддержке действий руководства России, а также в выступлениях на территории ЛНР и ДНР.

«Ну а что на это можно ответить? Служу России!» — отметил певец.

Ранее украинский суд признал народного артиста России Владимира Машкова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пропаганде войны. Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

