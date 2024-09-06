Минюст Украины намерен лишить певицу Повалий авторских прав и имущества

В ведомстве указали, что Повалий «известна своей пророссийской позицией и в настоящее время живёт в Москве».



В сообщении говорится что против певицы был подан иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Ведомство намерено взыскать с Повалий имущество, которым она владеет «прямо и опосредованно».

В частности, речь идёт о семи объектах недвижимости, двух автомобилях, четырёх устройствах для отстрела патронов, а также правах на музыку и слова к восьми музыкальным произведениям.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Повалий уголовное дело по статьям о коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».