Минюст Украины намерен лишить певицу Повалий авторских прав и имущества

Украинская певица Таисия Повалий может лишиться авторских прав на песни, а также имущества. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Украины.

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В ведомстве указали, что Повалий «известна своей пророссийской позицией и в настоящее время живёт в Москве».

В сообщении говорится что против певицы был подан иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Ведомство намерено взыскать с Повалий имущество, которым она владеет «прямо и опосредованно».

В частности, речь идёт о семи объектах недвижимости, двух автомобилях, четырёх устройствах для отстрела патронов, а также правах на музыку и слова к восьми музыкальным произведениям.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Повалий уголовное дело по статьям о коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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