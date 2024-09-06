Минюст Украины намерен лишить певицу Повалий авторских прав и имущества
Украинская певица Таисия Повалий может лишиться авторских прав на песни, а также имущества. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Украины.
В ведомстве указали, что Повалий «известна своей пророссийской позицией и в настоящее время живёт в Москве».
В сообщении говорится что против певицы был подан иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Ведомство намерено взыскать с Повалий имущество, которым она владеет «прямо и опосредованно».
В частности, речь идёт о семи объектах недвижимости, двух автомобилях, четырёх устройствах для отстрела патронов, а также правах на музыку и слова к восьми музыкальным произведениям.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Повалий уголовное дело по статьям о коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Электричка и грузовик столкнулись на перегоне в Петербурге из-за водителя
- СМИ: На Украине 1,5 тысячи человек осуждены за сотрудничество с Россией
- Пилот «Формулы 1» Шарль Леклер попал в ДТП в Монако
- Промсвязьбанк подал иск к Euroclear и Clearstream в Арбитражный суд Москвы
- Минюст Украины намерен лишить певицу Повалий авторских прав и имущества
- Участников перестрелки в ресторане «Аист» отправили в СИЗО на два месяца
- США выведут войска из Ирака в 2025 году
- Число отравившихся шавермой в Карелии выросло до 91 человека
- Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью
- Цены на нефть рухнули до минимума более чем за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru