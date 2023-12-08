Служивший в ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский погиб на фронте

Актер театра и кино Василий Кухарский умер на фронте, пишет «Российская газета» со ссылкой на Киевский академический драматический Театр на Подоле.

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После начала спецоперации артист примкнул к ВСУ и воевал на украинской стороне. Он скончался после ранения на фронте.

Актер известен широкому зрителю по таким сериалам, как «Ментовские войны» и «Возвращение Мухтара», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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