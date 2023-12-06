Художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Богомолова умерла в возрасте 83 лет

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков отметил, что она была одной из тех, «кто создавал новое лицо советской анимации», и была при этом «одной из лучших».

Наталья Богомолова работала до 2015 года, в том числе с 1959 по 1999 год - мультипликатором на «Союзмультфильме». В её фильмографии более 200 работ, среди которых «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котёнок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашином, «Халиф-аист», «Жил-был пёс» и другие.

Ранее на 79-м году жизни умер ветеран индийского кино Чандра Мохан, на счету которого 900 ролей в кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

