«Стал родным». Познер подтвердил «служебный роман» с Ургантом
Журналист рассказал НСН, что случилось после того, как он провел с Иваном Ургантом вместе 60 дней подряд.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил шуточное заявление Ивана Урганта, что тот был близок к «служебному роману» с Познером во время съемок документального цикла.
«Меня шутки Урганта и коллег не обижают совершенно, и вообще ничего не обижает. Самое худшее – это некролог, все остальное – пожалуйста. Я к этому отношусь спокойно и чаще позитивно, чем нет. Я познакомился с Иваном Ургантом, когда мы стали делать «Одноэтажную Америку» (серия документальных фильмов о путешествиях - прим. НСН). Мы провели вместе 60 дней, работали с утра до вечера. При таком положении – либо ты человека возненавидишь, либо, наоборот, он становится родным. У нас произошло второе», - сказал Познер.
Телеведущий признался, что ему очень нравится юмор Урганта.
«Другое дело, что у человека, который шутит, естественно, бывает «шлак», но мне очень нравится его юмор, он очень хороший и спонтанный», - заключил собеседник НСН.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева спросила у Урганта на его шоу, был ли у него служебный роман за время работы на Первом канале. Ургант ответил отрицательно, но добавил, что ближе всего к этому он стоял во время съемок документального цикла с Познером. Телеведущий добавил, что Познер - очень умный мужчина, а сам он - очень красивый.
Однако, по его словам, роман так и не случился. «Я очень верный. И я сказал: "Что бы вы мне… Надевайте обратно часы, Владимир Владимирович. Категорическое нет», - рассказал Ургант.
Выпуск этой программы опубликован на YouTube.
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