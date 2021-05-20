«Стал родным». Познер подтвердил «служебный роман» с Ургантом

Телеведущий признался, что ему очень нравится юмор Урганта.

«Другое дело, что у человека, который шутит, естественно, бывает «шлак», но мне очень нравится его юмор, он очень хороший и спонтанный», - заключил собеседник НСН.





Ранее телеведущая Лера Кудрявцева спросила у Урганта на его шоу, был ли у него служебный роман за время работы на Первом канале. Ургант ответил отрицательно, но добавил, что ближе всего к этому он стоял во время съемок документального цикла с Познером. Телеведущий добавил, что Познер - очень умный мужчина, а сам он - очень красивый.