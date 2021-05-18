Мэр Благовещенска ответил на шутку Урганта о дорожных ямах

Мэр Благовещенска Олег Имамеев отреагировал на шутки Ивана Урганта по поводу его извинении перед жителями города за «300 серьезных ям» на дорогах.

Градоначальник обратил внимание, что телеведущий перепутал понятия «трактористы» и «механизаторы».

«Обычно Иван Ургант выдаёт искромётный юмор, но тут, судя по реакции, возможно что-то было связано с его детством или юностью… Называть механизаторов трактористами – это его термин», - ответил Имамеев в прямом эфире в аккаунте Instagram, отвечая на вопрос жителя региона.