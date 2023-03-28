Случайно найденную картину Брейгеля-Младшего продадут на аукционе за 800 тысяч евро

Картину фламандского художника XVII века Питера Брейгеля (Младшего), случайно найденную в одном из домов во Франции, выставят на аукцион в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Торги пройдет 28 марта. Полотно, которое ранее считали подделкой, могут продать за 600-800 тыс. евро.

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Работу «Деревенский адвокат» (L'Avocat du village) нашел аукционист Мало де Люссак, который оценивал стоимость дома одной семьи. Картину он обнаружил за дверью одной из комнат. Искусствоведы полагают, что картина была написана между 1615 и 1617 годами.

Последнее поколение семьи, которая владела картиной с 1900-х годов, считало ее подделкой.

Ранее первую абстрактную картину Герхарда Рихтера «192 цвета», написанную им в 1966 году, продали за £18 287 800 ($20,48 млн) на аукционе Sotheby's в Лондоне, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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