Случайно найденную картину Брейгеля-Младшего продадут на аукционе за 800 тысяч евро

Работу «Деревенский адвокат» (L'Avocat du village) нашел аукционист Мало де Люссак, который оценивал стоимость дома одной семьи. Картину он обнаружил за дверью одной из комнат. Искусствоведы полагают, что картина была написана между 1615 и 1617 годами.

Последнее поколение семьи, которая владела картиной с 1900-х годов, считало ее подделкой.

Ранее первую абстрактную картину Герхарда Рихтера «192 цвета», написанную им в 1966 году, продали за £18 287 800 ($20,48 млн) на аукционе Sotheby's в Лондоне, передает НСН.





