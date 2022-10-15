Картину Герхарда Рихтера продали на аукционе более чем за $20 млн
Первую абстрактную картину Герхарда Рихтера «192 цвета», написанную им в 1966 году, продали за £18 287 800 ($20,48 млн) на аукционе Sotheby's в Лондоне.
Считается, что эта картина стала началом периода абстракционизма в карьере Рихтера, отмечает РБК.
«В карьере, изобилующей захватывающими исследованиями формы, цвета, композиции и предмета, суровый минимализм работы «192 цвета» вызвал бурю негодования среди окружения Рихтера в то время и остается захватывающим примером художника, всегда смелого, не боящегося погружаться в неизвестное», — отмечается на сайте Sotheby's.
«192 цвета» - одна из работ цикла «Цветовые схемы». В том же стиле Рихтер выполнил для Кельнского собора витраж «80 цветов», который состоит из 11 263 кусочков стекла. Его площадь равна 113 кв. м.
Ранее стало известно, что самый крупный в истории аукцион произведениями искусства пройдет в ноябре этого года, сообщает BBC. На продажу аукционный дом Christie`s выставит коллекцию из 150 произведений, ранее принадлежащую сооснователю Microsoft Полу Аллену. Она состоит из шедевров, таких авторов как Боттичелли, Ренуар, Сезанн, Хокни и Лихтенштейн и других, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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