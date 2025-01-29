«Слезы и улыбка»: Актриса Ольга Кабо о секретах фильмов Аллы Суриковой

«Современным кинематографистам, прежде всего, надо поучиться у нее отношению к профессии и невероятному профессионализму. В фильмах Аллы Ильиничны всегда есть улыбка со слезами на глазах и слезы с улыбкой на губах. В нашей жизни есть и то, и другое, а когда смешанные эмоции, это то, что, наверное, больше всего ценят зрители ее фильмов. На ее фильмах все всегда смеются, испытывают трогательные ощущения, а иногда и светлую грусть со слезами на глазах», – сказала Кабо.

По словам актрисы, Сурикова сыграла серьезную роль в ее творческом становлении.

«Я счастлива, что свои первые шаги в кино я сделала с Аллой Ильиничной, потому что она меня во многом создала - и как актрису, и как у человека, который верит в искусство, в творчество. При этом у нее всегда были прекрасные артисты, поэтому мои партнеры всегда были великие, когда я еще была совсем была юная, было у кого поучиться. Мы познакомились в 1986-м году, и я снялась у нее почти в пяти фильмах. Почти, потому что наш клип "Леди Гамильтон" - это как маленький фильм. Я была еще студенткой, когда снималась у нее в фильме "Две стрелы", потом у нас были "Чокнутые" и, конечно, она во многом повлияла на мое становление как актрисы», - подчеркнула Кабо.

Кинорежиссер и драматург Александр Адабашьян ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не понимает, почему в современных фильмах и сериалах мелькают одни и те же актеры. По его мнению, сегодня кино стало «продюсерским», а раньше было «режиссерским».

