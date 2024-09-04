«Охотник», «Прачечная» и «Майор Гром»: Названы самые популярные аудиокниги лета
Чаще всего россияне летом выбирали детективную книгу «Охотник» Таны Френч для прослушивания в аудиоформате, рейтинг за июнь-август составил книжный сервис «Букмейт».
На втором месте популярных книг расположилась «Прачечная, стирающая печали» Ким Чжи Юн – камерная история с азиатским колоритом. Также в топ-3 художественных произведений вошла работа отечественного писателя Шамиля Идиатуллина «Бояться поздно». На девятой строчке рейтинга оказалась российская супергероика Кирилла Кутузова «Майор Гром: Игра слов», вышедшая к старту фильма «Майор Гром: Игра».
В нон-фикшн самой популярной книгой лета стало обновленное издание «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания» Вячеслава Дубынина. Лидеры рейтинга летних детских аудиокниг: «Фиксики. Интернет. Доступ разрешен» и «Фиксики. Механика».
Ранее сообщалось, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением, продолжения которого хотели бы россияне. Также российские читатели заинтересованы в сиквеле романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и произведения Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», напоминает «Радиоточка НСН».
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