Скончался сооснователь рок-группы Bon Jovi Джон Сач

Американский музыкант Алек Джон Сач, который является сооснователем рок-группы Bon Jovi, скончался на 71-м году жизни, сообщает «РЕН ТВ».

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В пресс-службе коллектива заявили, что музыкант «был неотъемлемой частью при создании группы... Нам будет его не хватать».

Алек Джон Сач отыграл в группе 11 лет, покинув коллектив в 1994 году.

Ранее группа Bon Jovi презентовала клип «Story of Love» с альбома «2020». По словам лидера коллектива Джона Бон Джови, эта композиция для него «самая личная» с пластинки, поэтому и в ролик музыкант добавил много личного.

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