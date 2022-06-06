Скончался сооснователь рок-группы Bon Jovi Джон Сач
Американский музыкант Алек Джон Сач, который является сооснователем рок-группы Bon Jovi, скончался на 71-м году жизни, сообщает «РЕН ТВ».
В пресс-службе коллектива заявили, что музыкант «был неотъемлемой частью при создании группы... Нам будет его не хватать».
Алек Джон Сач отыграл в группе 11 лет, покинув коллектив в 1994 году.
Ранее группа Bon Jovi презентовала клип «Story of Love» с альбома «2020». По словам лидера коллектива Джона Бон Джови, эта композиция для него «самая личная» с пластинки, поэтому и в ролик музыкант добавил много личного.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- Скончался сооснователь рок-группы Bon Jovi Джон Сач
- СМИ: США и Южная Корея провели пуски восьми ракет
- Минстрой сообщил подробности взлома сайта
- Военкор: генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине
- Захарова: Закрытие неба для Лаврова - закрытие канала связи
- Фильм «Топ Ган: Мэверик» стал для Тома Круза самым кассовым в прокате США
- Россияне мечтают накопить к пенсии до 5 млн рублей
- СМИ: Россия победит в Донбассе к августу
- СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова по пути в Сербию
- США рискуют остаться без оружия из-за решения Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru