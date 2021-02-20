Джон Бон Джови выпустил клип на «самую личную» песню

Группа Bon Jovi презентовала клип «Story of Love» с альбома «2020».

По словам лидера коллектива Джона Бон Джови, эта композиция для него «самая личная» с пластинки, поэтому и в ролик музыкант добавил много личного.

В клип вошли кадры из семейной хроники артиста, начиная с детства самого Джона и заканчивая видео разных лет с женой Доротеей и их четырьмя детьми.

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Фото: скрин с Youtube
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