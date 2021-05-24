Фильм-концерт «Bon Jovi: Encore Nights» покажут в кинотеатрах

Специально записанный фильм-концерт «Bon Jovi: Encore Nights» стартует в кино. Само выступление коллектива состоялось в апреле, в программе шоу все главные хиты группы, такие как «It’s my Life», «Livin' on a Prayer» и многих других.

Интересно, что пока имя режиссера ленты не раскрывается.

Фильм-концерт «Bon Jovi: Encore Nights» в России стартует с 10 июня в кинотеатрах сети «Каро».

