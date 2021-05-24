Фильм-концерт «Bon Jovi: Encore Nights» покажут в кинотеатрах
24 мая 202117:18
Специально записанный фильм-концерт «Bon Jovi: Encore Nights» стартует в кино. Само выступление коллектива состоялось в апреле, в программе шоу все главные хиты группы, такие как «It’s my Life», «Livin' on a Prayer» и многих других.
Интересно, что пока имя режиссера ленты не раскрывается.
Фильм-концерт «Bon Jovi: Encore Nights» в России стартует с 10 июня в кинотеатрах сети «Каро».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Хинштейн назвал IT-компании, которые закон обяжет открыть представительства в РФ
- Российские IT-компании попросили приостановить госзакупки школьных ноутбуков
- В Роскосмосе назвали стоимость полёта космонавтов на Луну
- ФСБ заподозрила крымские санатории в незаконном ввозе мигрантов
- Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика из-за запрещённого контента
- В правительстве выбрали проекты для финансирования из ФНБ
- Калининград примет матч за Суперкубок России по футболу
- NBC: встреча Байдена и Путина пройдет в Швейцарии
- Глава ВОЗ предрёк появление нового опасного вируса
- В аэропорту Минска остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте
24 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru