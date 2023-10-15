Скончался поэт и художник Гавриил Лубнин
Поэт и художник Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет. Об этом в воскресенье сообщил арт-центр «Гаркундель».
Тело Лубнина нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Отмечается, что последние годы художник страдал клинической депрессией и лечился в стационаре.
Лубнин принимал участие в оформлении ряда альбомов рок-группы «АукцЫон», занимался графикой и карикатурой, пишет RT.
В Санкт-Петербурге утром 15 октября умер директор Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров. Ему было 55 лет, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скончался поэт и художник Гавриил Лубнин
- На юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч палестинцев
- СМИ: москвич вызвал полицию из-за того, что сын долго играл в компьютер
- Армия Израиля: в плену у ХАМАС находятся 155 человек
- На губернатора ХМАО Комарову написали заявление о дискредитации ВС РФ
- На северо-западе Турции произошло землетрясение
- В офис миротворцев ООН в Ливане попала ракета
- МВФ создал фонд для сбора $65 миллионов на нужды Украины
- В Москве на Варшавском шоссе водитель легковушки сбил пешехода
- Умер директор музея Анны Ахматовой в Петербурге Борис Архаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru