Скончался поэт и художник Гавриил Лубнин

Поэт и художник Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет. Об этом в воскресенье сообщил арт-центр «Гаркундель».

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Тело Лубнина нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Отмечается, что последние годы художник страдал клинической депрессией и лечился в стационаре.

Лубнин принимал участие в оформлении ряда альбомов рок-группы «АукцЫон», занимался графикой и карикатурой, пишет RT.

В Санкт-Петербурге утром 15 октября умер директор Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров. Ему было 55 лет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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