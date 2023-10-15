Скончался поэт и художник Гавриил Лубнин

Тело Лубнина нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Отмечается, что последние годы художник страдал клинической депрессией и лечился в стационаре.

Лубнин принимал участие в оформлении ряда альбомов рок-группы «АукцЫон», занимался графикой и карикатурой, пишет RT.

В Санкт-Петербурге утром 15 октября умер директор Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров. Ему было 55 лет, сообщает «Радиоточка НСН».

