Актер Михаил Голубович умер в ЛНР
Заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович умер в ЛНР 9 октября в возрасте 79 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщило издание «КП-Луганск».
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал Голубовича человеком-легендой, режиссером и актером с мировой известностью. «Всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», — заявил он. Причиной смерти актера стала тяжелая болезнь.
Голубович родился 21 ноября 1943 года в городе Золотоноша (Черкасская область). Он сыграл в картинах «Кортик», «Как закалялась сталь», «Мустанг-иноходец», «Хождение по мукам» и многих других. Кроме того, он был художественным руководителем Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной.
Ранее Народная артистка Украинской ССР, певица Нина Матвиенко умерла на 76 году жизни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru