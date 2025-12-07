Скончался британский фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в России
7 декабря 202519:11
Легендарный британский фотограф Мартин Парр умер 6 декабря у себя дома в Бристоле в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на официальном сайте фотографа.
Причины смерти не раскрываются.
Мартин Парр считался одним из ведущих британских фотографов, прославившихся острыми и часто провокационными работами. Парр снимал и в России. Среди его работ — знаменитые кадры с открытия первого McDonald’s в Москве в 1990 году.
