Скончался актер «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов
12 мая 202306:22
На 74 году жизни скончался советский актер и поэт Олег Севастьянов, сообщает «Лента.ру».
Артист умер 10 мая. Севастьянов стал известен благодаря фильмам «Бронзовая птица», «12 стульев» и «Жердяйчик».
В 1990 году актер стал лютеранским пастором. Он нес службу в приходах в Москве и Эстонии.
Ранее умер актер Александр Тютрюмов из «Убойной силы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- «Ростех»: БМП-3 может уничтожить Bradley с нескольких километров
- Скончался актер «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов
- СМИ: стратегия Запада провалилась из-за отказа ряда стран вступать в конфликт с Москвой
- В МИД России высмеяли отказ Зеленскому в выступлении на «Евровидении»
- СМИ: зерновую сделку продлят на 60 дней
- Суд арестовал сотни миллионов со счетов блогеров Чекалиных
- Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023» с видеообращением
- Командир «Ахмата» оценил возможности украинской армии
- Центробанк: рост ВВП во II квартале составит 4,2%
- Маск покинет пост гендиректора Twitter
11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru