Скончался актер «12 стульев» и «Бронзовой птицы» Олег Севастьянов

На 74 году жизни скончался советский актер и поэт Олег Севастьянов, сообщает «Лента.ру».

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Артист умер 10 мая. Севастьянов стал известен благодаря фильмам «Бронзовая птица», «12 стульев» и «Жердяйчик».

В 1990 году актер стал лютеранским пастором. Он нес службу в приходах в Москве и Эстонии.

Ранее умер актер Александр Тютрюмов из «Убойной силы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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