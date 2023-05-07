Умер актер Александр Тютрюмов из «Убойной силы»

Российский актер Александр Тютрюмов, получивший популярность после работы в сериале «Убойная сила», скончался в возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, 7 мая в воскресенье.

Актёр из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» умер в Москве

Причины смерти не уточняются, отмечает издание.

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области 22 апреля 1959 года. Он не только играл в кино и театре, а также был кинорежиссером и продюсером. Наиболее известен он стал после того, как сыграл роли подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураСериалСмертьАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры