Умер актер Александр Тютрюмов из «Убойной силы»
Российский актер Александр Тютрюмов, получивший популярность после работы в сериале «Убойная сила», скончался в возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, 7 мая в воскресенье.
Причины смерти не уточняются, отмечает издание.
Заслуженный артист России Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области 22 апреля 1959 года. Он не только играл в кино и театре, а также был кинорежиссером и продюсером. Наиболее известен он стал после того, как сыграл роли подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru