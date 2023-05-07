Умер актер Александр Тютрюмов из «Убойной силы»

Причины смерти не уточняются, отмечает издание.

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области 22 апреля 1959 года. Он не только играл в кино и театре, а также был кинорежиссером и продюсером. Наиболее известен он стал после того, как сыграл роли подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».