Скончался актер Борис Соколов из «Улиц разбитых фонарей»

Его назвали «блестящим исполнителем героев своего времени».

«Его очень любили в театре — за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту. Последний его спектакль — лирическая трагикомедия «С тобой и без тебя», где Соколов сыграл сильного и нежного Сэма», - говорится в некрологе.

Борис Соколов дебютировал в Киеве в возрасте 20 лет. Учился в московском ГИТИСе им. А. В. Луначарского. Служил в Театре русской драмы в Риге, в Театре Ленинского комсомола в Москве. В театр им. В.Ф. Комиссаржевской начал работать с 1977 года.

Наиболее известными киноработами Соколова стали роли в фильмах: «Звезда пленительного счастья», «Деревья умирают стоя», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Собачье сердце», сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Улицы разбитых фонарей-4», «Тайны следствия-4», «Убойная сила 6», «Опера. Хроники убойного отдела-2» и другие.

