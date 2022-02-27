Скончался актер Борис Соколов из «Улиц разбитых фонарей»
Народный артист России Борис Соколов умер на 78 году жизни. Об этом сообщили в администрации петербургского Театра им. В.Ф. Комиссаржевской.
Его назвали «блестящим исполнителем героев своего времени».
«Его очень любили в театре — за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту. Последний его спектакль — лирическая трагикомедия «С тобой и без тебя», где Соколов сыграл сильного и нежного Сэма», - говорится в некрологе.
Борис Соколов дебютировал в Киеве в возрасте 20 лет. Учился в московском ГИТИСе им. А. В. Луначарского. Служил в Театре русской драмы в Риге, в Театре Ленинского комсомола в Москве. В театр им. В.Ф. Комиссаржевской начал работать с 1977 года.
Наиболее известными киноработами Соколова стали роли в фильмах: «Звезда пленительного счастья», «Деревья умирают стоя», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Собачье сердце», сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Улицы разбитых фонарей-4», «Тайны следствия-4», «Убойная сила 6», «Опера. Хроники убойного отдела-2» и другие.
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