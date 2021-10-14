В возрасте 88 лет скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко. Об этом сообщил журналист Андрей Плахов. О причине смерти не сказано, передает "Lenta.ru".

Бэла Руденко — советская оперная певица, лауреат Государственной премии СССР. Она дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета в 1955 году, позже солировала в Киевском театре оперы и балета имени Шевченко, московском Большом театре. Звание народной артистки Руденко получила в 1960 году.

За свою карьеру Руденко выступала в театрах Великобритании, Италии, Франции, Швеции, Японии, США и Канады. Она покинула сцену в 1992 году.

Кроме того, артистка снялась в кинофильмах-концертах «Иван Сусанин», «Человек человеку», «Думка» и «Театр и поклонники».