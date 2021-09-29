Скончался актер из сериала «Универ»

Российский актер, продюсер и сценарист Константин Глушков, известный по роли Николая Ивановича в сериале «Универ», скончался в реанимации. Об этом написали родные Глушкова в Instagram-аккаунте покойного.

«Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова», - сообщил сын актера. Глушкова похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

По имеющимся данным, Глушков скончался в реанимации от остановки сердца. Ему было 56 лет.

Константин Глушков был выпускником ГИТИСа. Работал в отечественном кинематографе с 1991 года. Кроме «Универа», Глушков был известен по роли в фильмах «12», «Невеста», «Между нами, девочками», «Высший пилотаж», «Возвращение Мухтара» и других.

