Скончался актер из сериала «Универ»
Российский актер, продюсер и сценарист Константин Глушков, известный по роли Николая Ивановича в сериале «Универ», скончался в реанимации. Об этом написали родные Глушкова в Instagram-аккаунте покойного.
«Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова», - сообщил сын актера. Глушкова похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.
По имеющимся данным, Глушков скончался в реанимации от остановки сердца. Ему было 56 лет.
Константин Глушков был выпускником ГИТИСа. Работал в отечественном кинематографе с 1991 года. Кроме «Универа», Глушков был известен по роли в фильмах «12», «Невеста», «Между нами, девочками», «Высший пилотаж», «Возвращение Мухтара» и других.
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