Скончалась народная артистка России Нажиба Исханова

Она скончалась на 84-м году жизни. Свои соболезнования выразил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, Ихсанова останется в сердцах как человек, внесший огромный вклад в развитие национального театрального искусства татарского народа.

Гражданская панихида состоится 15 марта на площади перед театром Камала.

Напомним, 10 марта на 96-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Она умерла в московской больнице из-за коронавирусной инфекции. После этого умер эстрадный певец, народный артист России Стахан Рахимов. Ему было 84 года.



