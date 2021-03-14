Скончалась народная артистка России Нажиба Исханова
13 марта ушла из жизни народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, в котором актриса служила с 1961 года.
Она скончалась на 84-м году жизни. Свои соболезнования выразил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, Ихсанова останется в сердцах как человек, внесший огромный вклад в развитие национального театрального искусства татарского народа.
Гражданская панихида состоится 15 марта на площади перед театром Камала.
Напомним, 10 марта на 96-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Она умерла в московской больнице из-за коронавирусной инфекции. После этого умер эстрадный певец, народный артист России Стахан Рахимов. Ему было 84 года.
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