Скончалась актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт
Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина рассказала, что в Москве в возрасте 74 лет умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, сообщает ТАСС.
«Мы очень огорчены, это очень большая потеря», - добавила Гущина.
Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Училась в Московском институте иностранных языков, а также школе-студии МХАТ. Первым мужем артистки был народный артист РСФСРАндрей Мироновым, в браке с которым у неё родилась дочь Мария Миронова, актриса кино и театра.
Градова служила в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, а также Московском академическом театре Сатиры. Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт.
Ранее 18 февраля в возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков, сообщает Ura.ru. Звезду фильмов «Служебный роман» и «Ирония судьбы или с лёгким паром» похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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