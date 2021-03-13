Скончался народный артист России Стахан Рахимов

Эстрадный певец, народный артист России Стахан Рахимов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн на странице в соцсети «Вконтакте».

Причины смерти артиста не уточняются.

Рахимов родился в 1937 году Узбекистане. После переезда в Москву певец поступил в Московский энергетический институт. Профессиональную эстрадную деятельность Рахимов начал в 1963 году.

В 2002 году певцу присвоили звание народного артиста России.

