Скончалась актриса фильма «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни, сообщает «Лента.ру».

Умерла актриса из сериала «Романовы» и триллера Финчера «Семь» Шеннон Уилкокс

Это произошло 17 ноября. Причины смерти не уточняются.

Стрельцова известна по роли в фильме «А зори здесь тихие». В 1983 году актриса была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», в 1996 — «Народная артистка Киргизии».

Ранее умерла актриса из «Глухаря» и «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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