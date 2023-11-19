Скончалась актриса фильма «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
19 ноября 202306:40
Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни, сообщает «Лента.ру».
Это произошло 17 ноября. Причины смерти не уточняются.
Стрельцова известна по роли в фильме «А зори здесь тихие». В 1983 году актриса была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», в 1996 — «Народная артистка Киргизии».
Ранее умерла актриса из «Глухаря» и «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru