Умерла актриса из сериала «Романовы» и триллера Финчера «Семь» Шеннон Уилкокс
4 ноября 202318:45
На 81-ом году жизни скончалась актриса кино и "мыльных опер" Шеннон Уилкокс, сообщила СМИ дочь артистки Келли Уильямс.
Причину смерти дочь называть не стала.
Артистка была женой известного актера Алекса Рокко, сыгравшего Мо Грина в "Крестном отце". Сама она известна широкому зрителю по своим ролям в сериале "Старски и Хатч", а также фильмам "Семья", "Частный детектив Магнум", "Даллас", "Семь" и другим. Она также снималась в "Сбежавшей невесте" и "Фрэнки и Джонни" с Аль Пачино, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru