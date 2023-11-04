Умерла актриса из сериала «Романовы» и триллера Финчера «Семь» Шеннон Уилкокс

На 81-ом году жизни скончалась актриса кино и "мыльных опер" Шеннон Уилкокс, сообщила СМИ дочь артистки Келли Уильямс.

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Причину смерти дочь называть не стала.

Артистка была женой известного актера Алекса Рокко, сыгравшего Мо Грина в "Крестном отце". Сама она известна широкому зрителю по своим ролям в сериале "Старски и Хатч", а также фильмам "Семья", "Частный детектив Магнум", "Даллас", "Семь" и другим. Она также снималась в "Сбежавшей невесте" и "Фрэнки и Джонни" с Аль Пачино, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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