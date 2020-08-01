Сказку «Золотой ключик» поставит худрук Малого театра Юрий Соломин
Спектакль по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» появится в репертуаре Малого театра. Редиссером постановки художественный руководитель театра Юрий Соломин, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
«Юрий Мефодьевич Соломин планирует ставить "Золотой ключик или Буратино". Премьера состоится точно в 265-м сезоне, но пока вопрос в 2020-м году или в 2021-м», - сказала Михайлова.
Новый сезон откроется 3 сентября. На сцене состоится премьерная постановка по пьесе Лукаса Свенссона «Большая тройка (Ялта-45)».
В будущем репертуаре также спектакли по русской классике: «Мертвые души» (Н.В. Гоголь),«Месяц в деревне» (И.С. Тургенев) и пьеса «Рождество в доме Купьелло» в постановке итальянского режиссера Стефано де Луки.
Зал планируется заполнять наполовину, рассаживая зрителей в шахматном порядке, из-за пандемии коронавируса.
Ранее театральный критик Ольга Галахова в разговоре с НСН высказала мнение, что театры после пандемии коронавируса будут переживать сложное время.
«При полупустом зале себя неуютно чувствуют все – и зрители, и актеры. Лично я жду ослабления посещаемости и понижения цен на билеты. Театры уже пострадали, доплата сотрудникам складывалась, в том числе, от продажи билетов. Мало того, существуют жесткие инструкции, необходимо покупать оборудование, соблюдать различные нормы. Денег на это никто не дает. Театры терпят убытки», - сказала она.
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