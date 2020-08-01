Сказку «Золотой ключик» поставит худрук Малого театра Юрий Соломин

Новый сезон откроется 3 сентября. На сцене состоится премьерная постановка по пьесе Лукаса Свенссона «Большая тройка (Ялта-45)».

В будущем репертуаре также спектакли по русской классике: «Мертвые души» (Н.В. Гоголь),«Месяц в деревне» (И.С. Тургенев) и пьеса «Рождество в доме Купьелло» в постановке итальянского режиссера Стефано де Луки.

Зал планируется заполнять наполовину, рассаживая зрителей в шахматном порядке, из-за пандемии коронавируса.

Ранее театральный критик Ольга Галахова в разговоре с НСН высказала мнение, что театры после пандемии коронавируса будут переживать сложное время.

«При полупустом зале себя неуютно чувствуют все – и зрители, и актеры. Лично я жду ослабления посещаемости и понижения цен на билеты. Театры уже пострадали, доплата сотрудникам складывалась, в том числе, от продажи билетов. Мало того, существуют жесткие инструкции, необходимо покупать оборудование, соблюдать различные нормы. Денег на это никто не дает. Театры терпят убытки», - сказала она.

