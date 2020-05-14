Александринский театр предствит онлай-спектакль по мотивам рассказа Акунина
Александринский театр готовится представить интерактивный спектакль по мотивам детективного рассказа Бориса Акунина. Его зрителям предлагают стать участниками настоящего судебного процесса, который пройдет в режиме реального времени. В ходе необычного действа судья заслушивает показания свидетелей и подсудимого, а коллегия присяжных заседателей вынесет свой вердикт по этому дел. Кульминацией интерактивного спектакля станет появление сыщика Эраста Фандорина. Его роль исполнит Олег Меньшиков.
Он и расскажет, кто на самом деле виновен в совершении преступления.
Добавим, в постановке можно будет увидеть Леонида Ярмольника, Марию Миронову, Игоря Верника, Константина Богомолова, Ивана Урганта, Людмилу Улицкую и многих других.
Премьерные показы интерактивного спектакля состоятся 25 и 26 мая.
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