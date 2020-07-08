Театрам предрекли непростой сезон
Как культурная Москва отреагировала на возобновление работы театров в столице.
Театральный критик Ольга Галахова в разговоре с НСН высказала мнение, что театры после пандемии коронавируса будут переживать сложное время.
С 1 августа в Москве разрешат открыть театры с 50% зрителей в зале, сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и выразил надежду, что эта цифра увеличится к сентябрю.
Галахова в разговоре с НСН не исключила снижения цен на билеты, а также предположила невысокую посещаемость спектаклей.
«До сентября мертвый сезон, все в отпусках. Что-то прогнозировать сложно, но мне кажется, что театры будут переживать тяжелейшие времена. Театр живет поддержкой публики. А сейчас произошло довольно длительное затишье, непонятно, как будет происходить рассадка зрителей. При полупустом зале себя неуютно чувствуют все – и зрители, и актеры. Лично я жду ослабления посещаемости и понижения цен на билеты. Театры уже пострадали, доплата сотрудникам складывалась, в том числе, от продажи билетов. Мало того, существуют жесткие инструкции, необходимо покупать оборудование, соблюдать различные нормы. Денег на это никто не дает. Театры терпят убытки», - сказала она.
Галахова ожидает, что доходы граждан будут заметно сокращаться и падать. «Человек будет думать, купить на семью билет в театр или потратить эти деньги на какие-то нужды. Театральному сообществу необходимо решать эти вопросы, понимать, какой вызов брошен, и что делать, как из этого вылезать. А возможные новые ограничения, которые нам обещают осенью, очень сильно подкосят театры, малые так уж точно», - уточнила она.
После возобновления работы театры должны будут обеспечить соблюдение мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. Отмечается, что в планах городских театров до конца года представить зрителям 59 премьер.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой
- В Минздраве заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
- Число заражённых коронавирусом в США превысило 3 миллиона
- Аномальная жара на юге России спадет к концу недели
- Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru