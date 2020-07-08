Театрам предрекли непростой сезон

Галахова в разговоре с НСН не исключила снижения цен на билеты, а также предположила невысокую посещаемость спектаклей.

«До сентября мертвый сезон, все в отпусках. Что-то прогнозировать сложно, но мне кажется, что театры будут переживать тяжелейшие времена. Театр живет поддержкой публики. А сейчас произошло довольно длительное затишье, непонятно, как будет происходить рассадка зрителей. При полупустом зале себя неуютно чувствуют все – и зрители, и актеры. Лично я жду ослабления посещаемости и понижения цен на билеты. Театры уже пострадали, доплата сотрудникам складывалась, в том числе, от продажи билетов. Мало того, существуют жесткие инструкции, необходимо покупать оборудование, соблюдать различные нормы. Денег на это никто не дает. Театры терпят убытки», - сказала она.

Галахова ожидает, что доходы граждан будут заметно сокращаться и падать. «Человек будет думать, купить на семью билет в театр или потратить эти деньги на какие-то нужды. Театральному сообществу необходимо решать эти вопросы, понимать, какой вызов брошен, и что делать, как из этого вылезать. А возможные новые ограничения, которые нам обещают осенью, очень сильно подкосят театры, малые так уж точно», - уточнила она.

После возобновления работы театры должны будут обеспечить соблюдение мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. Отмечается, что в планах городских театров до конца года представить зрителям 59 премьер.

