Сказки Салтыкова-Щедрина изданы во Франции на русском и французском языках
Во Франции вышло издание сказок Михаила Салтыкова-Щедрина на русском и французском языках, сообщает «Российская газета».
В сборник вошли произведения «Пропала совесть», «Богатырь», «Самоотверженный заяц», опубликованные в двуязычном формате, а также «Карась-идеалист» на русском языке с адаптацией для чтения со словарем.
Презентации издания прошли с аншлагом в нескольких городах, а их участники получили книги в подарок. Организацию мероприятий поддержали российское посольство в Париже, консульство в Марселе, представительства в Брюсселе, а также общественные ассоциации Франции и Швейцарии. Фонд «Русский мир» направил изданные сказки в ряд африканских стран.
Проект реализован французской ассоциацией «Платформа перспектив международного развития» совместно с издательством «Натаня» при поддержке фонда «Русский мир», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп предложил Канаде налоговые льготы в обмен на вступление в состав США
- В Курске арестован директор компании, строившей фортификационные сооружения
- Эксперт усомнился в данных о средней зарплате в Москве в 160 тысяч рублей
- Сказки Салтыкова-Щедрина изданы во Франции на русском и французском языках
- МИД РФ обсуждает с ХАМАС освобождение из плена Труфанова и Харкина
- Новый глава Госдепа заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня
- Трамп связал продолжение конфликта на Украине с высокими ценами на нефть
- OMV не исключила возвращения к закупкам газа у «Газпрома»
- Масштабные противодиверсионные учения пройдут на западе Крыма 25 января
- Лавров рассказал об использовании российских военных баз в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru