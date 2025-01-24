Сказки Салтыкова-Щедрина изданы во Франции на русском и французском языках

Во Франции вышло издание сказок Михаила Салтыкова-Щедрина на русском и французском языках, сообщает «Российская газета».

В сборник вошли произведения «Пропала совесть», «Богатырь», «Самоотверженный заяц», опубликованные в двуязычном формате, а также «Карась-идеалист» на русском языке с адаптацией для чтения со словарем.

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Презентации издания прошли с аншлагом в нескольких городах, а их участники получили книги в подарок. Организацию мероприятий поддержали российское посольство в Париже, консульство в Марселе, представительства в Брюсселе, а также общественные ассоциации Франции и Швейцарии. Фонд «Русский мир» направил изданные сказки в ряд африканских стран.

Проект реализован французской ассоциацией «Платформа перспектив международного развития» совместно с издательством «Натаня» при поддержке фонда «Русский мир», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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