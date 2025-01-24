Сказки Салтыкова-Щедрина изданы во Франции на русском и французском языках

Презентации издания прошли с аншлагом в нескольких городах, а их участники получили книги в подарок. Организацию мероприятий поддержали российское посольство в Париже, консульство в Марселе, представительства в Брюсселе, а также общественные ассоциации Франции и Швейцарии. Фонд «Русский мир» направил изданные сказки в ряд африканских стран.

Проект реализован французской ассоциацией «Платформа перспектив международного развития» совместно с издательством «Натаня» при поддержке фонда «Русский мир», передает «Радиоточка НСН».